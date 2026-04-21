ドジャースは20日（日本時間21日）、今季加入したエドウィン・ディアス投手が負傷者リスト入りしたと発表。通称「ネズミ」と呼ばれる右肘遊離体の除去手術を受ける模様で、前半戦離脱の可能性が高くなった。今季はここまで7試合に登板して1勝4セーブも、防御率10.50と振るわず。球速低下が見られ、前回登板では1死もとれず降板していた。 ■鳴り物入りで入団も…… 遊離体とは、関節の中に軟骨や骨の骨片が見られ