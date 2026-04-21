全国的な航空管制システムの障害が発生した影響で、4月21日朝から新千歳空港を発着する便に欠航や遅れが出ています。全日空によりますと、午前10時現在、新千歳ー羽田間で6便の欠航が決まっているほか、10便に遅れが発生しているということです。また、日本航空によりますと、午前10時現在、少なくとも7便の遅れが決まっています。システムは順次復旧していますが、午後も大幅なダイヤの乱れが続く見通しです。