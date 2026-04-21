この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でセンチュリーのクーペ版がお披露目された ■設定の狙いは「センチュリーのブランド化」が背景にある ■裕福ながらもスーパーカーが買えない環境の人に刺さる1台になると思われる センチュリークーペの存在意義 ジャパンモビリティショー2025には、さまざまなプロトタイプが出品された。そのなかでもとくに注目された車種が、クーペスタイルのトヨタセンチュリーだった。