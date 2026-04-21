3月16日に沖縄・辺野古沖で、修学旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らが乗る船2隻が転覆し、2年の女子生徒（当時17）と船長の2人が死亡した事故をめぐり、文部科学省が4月24日（金）に学校法人同志社へ現地調査に入ることがわかりました。 3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中だっ同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、同校2年の武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。 武石さんの父