■MLBロッキーズードジャース（日本時間21日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、第2打席にライト前ヒットで出塁、連続試合出塁を52に伸ばした。これで2018年にレンジャーズのチュ・シンス（韓国）が記録したアジア出身選手記録に並んだ。そして、ブルックリン時代を含めた球団記録には6に迫った。前日20日は第1打席でツーベースを放ち、連続試合出塁を51に伸