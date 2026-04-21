元乃木坂46で女優の山下美月（26）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「夜の、甘いもの」と書き出した山下。カフェでスイーツを堪能する様子をアップした。クールな表情でカメラを見つめる写真から、屈託のない笑顔を浮かべる写真まで。いろいろな表情でファンを魅了した。