福島第一原発の事故に伴う除染で出た、いわゆる「除染土」について、政府が来年3月から横浜市で開かれる「国際園芸博覧会」での活用を検討していることが分かりました。福島第一原発の事故後に発生した除染土をめぐっては、2045年までに福島県外で最終処分することが決まっています。政府は、その量を減らすため、一定の基準値を下回った除染土を「復興再生土」として、これまでに総理官邸の敷地などで再利用していますが、来年3月