「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手が５２試合連続出塁に伸ばし、球団２位にあと１に迫った。レンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。三回無死。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初球のスラーブは見送ってストライク。２、３球目はボール球の変化球を見極めた後、４球目は真ん中付近へのスラーブをファウルとした。続くカウント２−２から