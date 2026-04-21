妊娠中のグラビアアイドルでタレントの戸田れい（39）が21日までにXを更新。産休入りを報告した。戸田はボートレース番組の配信を終え「本日のまるがめ配信をもちまして、産休にはいらせていただきます」と報告。「12Rでプラス収支に持って行けてドラマチックで大満足な終わり方でした」と、これまでの負けを取り戻したことを喜びつつ、「自分的にはまだまだ働けそうな気もするんですけど、なんせもう正期産なんでねそろそろ休ま