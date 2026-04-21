テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は21日放送され、火曜コメンテーターを担当する元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士が欠席した。冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日、菊間さんはお休みです」とした上で、ピンチヒッターとして共同通信社編集委員の太田昌克氏を紹介した。太田氏が「おはようございます。よろしくお願い申し上げます」とあいさつした後、すぐ、20日に発生し青森県で