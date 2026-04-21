時代劇「鬼平犯科帳」シリーズ最新作となるとなる第8弾『本所の銕（てつ）』（市川染五郎主演）、第9弾『密告』（松本幸四郎主演）の2作品の完成披露を兼ねたファンイベント・第2回「鬼平犯科帳祭」が、5月26日・27日に東京・浅草公会堂にて開催されることが決定。さらに、この2作品が7月10日より上劇場上映されることが発表された。【写真】市川染五郎主演『本所の銕』場面写真ギャラリー累計発行部数3000万部を超えるベスト