皐月賞２着のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、予定通り日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。２１日、手塚久調教師が「レース後も問題ないです。木曜（２３日）に放牧に出します」と明かした。皐月賞は２番手で進め直線入り口では先頭に立ちかけたが、ロブチェンに差し返されて３／４馬身差の惜敗。「勝った馬が強かったね。（両馬が一緒に