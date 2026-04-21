◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会▽小学生の部リーグ戦・Ｄブロック埼玉新座ボーイズ１４−５流山ボーイズ＝４回コールド▽同埼玉新座ボーイズ８−１春日部ボーイズ＝４回コールド（１２日・流山ボーイズグラウンド）小学生の部は雨天順延による日程変更を受け、Ｄブロックのみが全日程を終了。埼玉新座ボーイズが２試合連続のコールド勝ちで勝ち点７を積み上げ、３戦全勝の１位で決勝トーナメント（Ｔ、４