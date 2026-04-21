柏MF久保藤次郎は水戸戦で一発退場Jリーグ規律委員会は4月20日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTグループ第11節で行われた水戸ホーリーホック対柏レイソルの試合において、退場した柏MF久保藤次郎に2試合の出場停止と罰金20万円の処分を科すと発表した。4月19日に行われた同試合の前半33分、味方からのパスが少し流れたルーズボールを競り合った際、久保と水戸MF仙波大志が接触。主審がオン・フィールド・レ