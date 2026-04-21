ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」の期間限定メニューとして、特製バーベキューソースを使用した「BBQバーガーシリーズ」が登場。「BBQ厚切りチェダーチーズバーガー」や「BBQパインバーガー」「BBQフライドチキンバーガー」の3種がラインナップされます☆ クア・アイナ「BBQバーガーシリーズ」2026 販売期間： 2026年4月22日(水)〜7月21日（火）※終了時期は