記事ポイント京都・岡崎公園で5月1日から6日まで開催される入場無料の体験型イベント無料野外映画上映や約200体の鯉のぼり、年齢別キッズスペースなど家族向け企画が充実京都餃子大作戦2026も同時開催され、昼から夜まで楽しめる大型連休のおでかけ先ゴールデンウィークの京都で、子ども向け体験型イベント「KIDS万博2026」が開催されます。会場は京都市左京区の岡崎公園で、無料の野外映画上映や移動動物園、スポーツ体験、フード