記事ポイント「Japan Balloon Festival 2026」が2026年6月10日から14日までイオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催6月9日には全国のプロデコレーターが館内15箇所以上をバルーン装飾し、商業施設が非日常空間へ変貌前半は資格試験やセミナーなどのプロ向け、後半はショーや体験イベントなど一般参加型企画を実施キッシーズが主催する「Japan Balloon Festival 2026」が、イオンモール Nagoya Noritake Gardenで開催されます。