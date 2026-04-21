水谷豊が伊藤蘭と初めて顔を合わせたのは、水谷が23歳のとき。大好きだったキャンディーズのメンバーに伝えられたのは“たった一言”だった。【写真】「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われた…結婚37年目になる水谷豊＆伊藤蘭の2ショットを見るその出会いからおよそ15年後、2人は夫婦となる。水谷豊が初めて自らの言葉で語った『水谷豊 自伝』（新潮社）より、最愛の妻・伊藤蘭との出会いと結婚までの軌跡を紹介する。（