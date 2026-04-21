〈「握手してください」と頼んだファンが→「豊さん」「蘭ちゃんさん」と呼び合う仲に…水谷豊が明かす、妻・伊藤蘭との結婚秘話〉から続く36歳で再婚し、38歳で初めて父親になった水谷豊。娘・趣里の名前は、妻・伊藤蘭が書いた“あるメモ”から生まれたという。【写真】「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われた…結婚37年目になる水谷豊＆伊藤蘭の2ショットを見る唯一無二の親友だった松田優作の死を経て、娘の出産に立