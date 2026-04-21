きょう4月21日午前6時半ごろ、国土交通省航空局の航空管制システムに不具合が発生した。システムは午前8時15分ごろに復旧した。この影響で、大規模な遅延や欠航が発生している。全日本空輸（ANA）は30便、日本航空（JAL）グループは12便が欠航となった。JALによると、順次運航を再開するものの、羽田空港を中心に午前中の便で出発停止措置により、大幅なダイヤの乱れが続く見通しだという。