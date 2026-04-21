一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「沖縄タイムセール」を4月20日正午から30日正午まで開催している。沖縄の人気ホテル・宿がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、沖縄ハーバービューホテルが9,330円から、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートが15,023円から、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートが15,900円から、ホテ