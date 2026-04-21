ウルヴァーハンプトン（ウルブス）のチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）降格が決まった。プレミアリーグ第33節が現地時間20日に行われ、降格圏一歩手前の17位に沈むウェストハムと日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦。互いにチャンスを作り合うも、両GKの好セーブもあってスコアは動かず、0−0のまま試合終了となった。この結果、敵地『セルハースト・パーク』で貴重な「1」ポイントを積み上げ