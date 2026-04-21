チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、投資を行う際の注意点と「投資家あるある」をお伝えします。直近5年の高配当株は含み益が想定以上まず最初に、わたしの高配当株投資実績（下図）を見てください。日