10代の少女に対し、わいせつな行為をしたとして、東京の公立中学校の教諭の男が警視庁に逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、東京の公立中学校教諭・山口航容疑者（28）です。山口容疑者は去年9月ごろ、葛飾区の自宅アパートで10代の少女に対し、わいせつな行為をしたうえ、スマートフォンで撮影した疑いがもたれています。警視庁によりますと、今年1月、少女が山口容疑者のLINEをブロックして関わりを断とうと