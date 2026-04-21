「２０２６年本屋大賞」発表会に出席した（前列中央左から）原田宗典さん、朝井リョウさん、山本知子さん＝４月９日、東京都港区、吉田耕一郎撮影９日に発表された本屋大賞は、朝井リョウさんの「イン・ザ・メガチャーチ」（日本経済新聞出版）が大賞を受賞したほか、翻訳小説部門と２０２４年１１月以前の刊行作が対象の発掘部門が選ばれた。翻訳小説部門は「空、はてしない青」（メリッサ・ダ・コスタ著、山本知子訳、講談社