元フジテレビで現在はフリーの笠井伸輔アナが２１日、ブログを更新し、自身のＸ（旧ツイッター）になりすました偽アカウントが大量にあることを明かした。笠井アナは「Ｙｏｕｔｕｂｅに続いて、ついにＸも始めましたすると、友人から『笠井さん、Ｘに笠井さんたくさんいますよ』（笑）なんですと！調べてみたら」とつづったうえで、「笠井信輔」名義になっているＸアカウントの画像をズラリと並べた。続けて「ほんとだ！！