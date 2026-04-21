ケアとは何か。著者の答えは簡潔だ。その人自身を変えるのではなく、その人がその人のままで生きられるように背景を整えること。つまり、人を変えるのではなく、背景を変える。そして編集という仕事もまた同じなのだという。著者の白石さんは医学書院で〈シリーズケアをひらく〉を四半世紀にわたり企画編集してきた伝説的人物だ。数々の受賞作を生み出し、シリーズ自体も賞を受けている。同業者として長く畏敬（いけい）の念