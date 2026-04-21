佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。「黄砂が大量に飛来」 よく晴れて風が強まる21日は、黄砂の飛来に注意が必要です。福岡県や佐賀県には朝から飛来し、午後がピークとなりそうです。外出の際はマスクを着用し、帰宅時は手洗い、うがいをしっかりとするようにしましょう。呼吸器系の疾患のある方は特にご注意ください。 「天気の予想」 一日を通してよく晴れ