◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースがチーム今季初の２者連続アーチで逆転し、連敗ストップに向けて勢いをつけた。１点を追う２回。ロッキーズ先発左腕キンタナに対し、１死から６番マンシーが右翼へ３試合ぶりの７号ソロを放つと、７番ロハスが左翼席へ１号ソロ。標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」の異名をとるクアーズフィールドで長