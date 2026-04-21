SKE48のチームKllに所属する近藤海琴（22）が21日までに自身のインスタグラムを更新し、大学卒業と小学校教員・幼稚園教諭免許取得を報告した。3月に右膝前十字靭帯断裂で入院、手術を受け、退院していた近藤は「入院で卒業式出れなかったけどやっとゲットできた」と学位記を手にしたショットで大学卒業を報告。「小学校・幼稚園教諭の免許も無事取得しました教職課程めちゃくちゃ頑張りましたー！！！」と明かした。近