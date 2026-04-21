松本洋平文部科学大臣はきょう（21日）の記者会見で、きのう（20日）三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、青森県ではきょう、公立の小中高校などのうち、「88校が休校する予定との報告を受けている」と話しました。松本文科大臣は、きのうから小学6年生と中学3年生を対象に行われている「全国学力テスト」についても、「地震の影響で一部の地域の学校では、本日の調査実施を見送ったと伺っている」とも述べ、試験に影響が出