先月行われた玉城町長選挙で初当選した中川泰成新町長が、20日初登庁し、職員らに訓示しました。中川泰成さんは、元・玉城町職員の53歳で、先月行われた玉城町長選挙で、元・町議会議員の相手候補を僅差で破り、初当選を果たしました。この日、玉城町役場に初登庁した中川新町長は、役場の職員や町議など約80人に出迎えられ、笑顔で花束を受け取りました。その後、集まった職員に対し訓示した中川町長は、大切にしてほしいこととし