レクサス新型「高級セダン」まもなく受注開始！レクサスの英国法人は2026年4月7日、同市場向けの新型ラグジュアリーセダン「ES 350e」を発表しました。フルモデルチェンジを受けた新型ES 350eは、従来のデザインと機能を大幅にアップデートし、最新のテクノロジーと圧倒的な静粛性を備えたバッテリー電気自動車（BEV）へと進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの新型「高級セダン」です！（30枚以上）