私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で子どもたちの送迎や買い出しなどの役割を担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は、一気に野球への熱が冷めてしまいます。私は息子を励まし続けましたが、結局休会することになりました。すると息子はお試しで参加したダンス教室にすっかりハマって