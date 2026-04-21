普段内勤として働くママのなかには、「出張」に憧れを感じる人もいるのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティに事務職のママからこんな投稿がありました。『事務職だから出張がないのだけれど、憧れる。県外に出張してその土地のおいしいものを食べて帰るのとか楽しそう！』この投稿に、内勤ママの共感の声が寄せられた一方、出張が多いママからはその実態がわかるコメントが届きました。気持ちがわかる！いつもと違う場