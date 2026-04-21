2027年からツアースケジュールが大幅に短縮される予定の米国男子ツアー（PGAツアー）だが、かねて噂になっていたハワイ開催の2大会も来季以降、“消滅”することが正式に発表された。27年の開幕に関しては、後日発表するとステートメントに明記。1965年から始まったハワイでのトーナメントが、同州で開催されないのは56年ぶりになると伝えている。【写真】2年前には松山英樹もハワイで優勝…レイを首にかけアロ〜ハ〜24年から1月開