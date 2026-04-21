＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞【画像】未発表の『PHANTOM 3』パターを色んな角度から確認するメジャー前の高額賞金大会は、キム・セヨン、イム・ジンヒ（ともに韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）の3人が通算17アンダーでホールアウト。プレーオフ1ホール目でバーディを奪ったグリーンが通算8勝目を飾った。 グリーンは前戦「アラムコ選手権」で予