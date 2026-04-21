ＣＳ放送・時代劇専門チャンネルの人気時代劇シリーズ第８弾、第９弾「鬼平犯科帳本所の銕／密告」が７月１０日よりＴＯＨＯシネマズ日比谷ほかで特別先行版を劇場上映することが２０日、分かった。作家・池波正太郎さん原作の人気シリーズ最新作。新キャストとして駒木根葵汰（２６）、山田真歩（４４）が登場。第８弾「本所の銕」で市川染五郎（２１）が、第９弾「密告」で松本幸四郎（５３）が主演を務める。長谷川銕三