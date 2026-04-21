21日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比01銭円高ドル安の1ドル＝158円95〜96銭。ユーロは36銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円29〜30銭。米イランの停戦期限が迫る中、交渉に向けた動きを見極めたいと様子見ムードが強く、小動きだった。市場では「停戦交渉について具体的なニュースがなく、方向感に乏しい」（外為ブローカー）との声があった。