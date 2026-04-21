タレントの堀田茜（33）が21日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「暖かくなってお気に入りのカーディガンばかり着ている」と書き出した堀田。春の陽気にぴったりなスタイルを披露した。ジャケットにスウェットパンツを合わせたラフな装い。ショート丈のカーディガンからはおなかをチラリと覗かせた。ファンからは「可愛すぎます」「サラッと着こなしちゃうところがカッコいいし素敵です」「ジャケットと