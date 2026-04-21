人気ゲーム『ELDEN RING』の実写映画がグローバルで2028年3月3日に劇場公開されることが決定した。日本での公開時期は後日発表される。【画像】実写映画『ELDEN RING』2028年3月3日に劇場公開『ELDEN RING』は、本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険を楽しめる。フロム・