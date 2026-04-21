タレントのヒロミが21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。俳優松平健のすごさを実感した。番組の冒頭、横浜市「横浜・八景島シーパラダイス」で開催中のイベント、「マツケンまみれゆうえんち」の模様が流れた。松平健とのコラボで、園内のあらゆる場所がマツケンが出没するという前代未聞の体験企画だ。今年のゴールデンウイークが最大12連休になることから、「来場者の笑顔を最大化するためには”ハレ”が