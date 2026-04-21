ＬＩＮＥヤフーは２０日、新たなＡＩ（人工知能）サービス「Ａｇｅｎｔｉ（エージェントアイ）」を導入したと発表した。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」や検索サイト「ヤフージャパン」上の専用アイコンを押せば無料で利用でき、様々な疑問や相談を文字で入力するとＡＩが回答する仕組みとなる。従来、ＬＩＮＥやヤフーで個別に提供していたＡＩサービスを統合し、ＬＩＮＥヤフーの１００以上のサービスと連携する。まずは、買