築地銀だこは、28日より全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、人気の九条ねぎマヨシリーズ 『ゆずねぎポン』 を期間限定で発売する。【写真】今だけ“九条ねぎ増量” キャンペーン同商品は、昨年も期間限定で発売し好評だった商品で、芳醇な香りと上品で奥行きのある酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の九条ねぎを合わせ、彩り華やかな特製ゆ