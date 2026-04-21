俳優の中尾明慶（37）が21日までにインスタグラムを更新。妻で女優の仲里依紗（36）との結婚13周年記念日を迎えたことを報告した。中尾は仲と頬を寄せ合った仲むつまじいツーショットなどをアップし「先日結婚13年でした」と報告。「レース婚式？というらしい13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑」とユーモアまじりに振り返り、「自分のたからものです。ありがとう！」と感謝