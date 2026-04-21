旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が21日、Xを更新。政治家が有権者のSNSアカウントをブロックする行為について私見を述べた。星田は、一般Xユーザーが政治家にブロックされたことを報告したポストを引用。「巷で大騒ぎしてますけど、政治家がXで国民のアカウントをブロックして何が悪いのかな？」と疑問を呈したが、続けて「『オマエらの声なんか聞きたくねぇんだよ。邪魔なんだよ、バ〜カ！笑