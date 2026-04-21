4月21日 発表 「ガンダム」初実写映画 キャスト Netflixは、「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作を開始することを明らかにした。撮影は4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始されている。 1979年に放送が開始されたTVアニメ「機動戦士ガンダム」から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとした様々なモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が