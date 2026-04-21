神道の始まりはいつ？旧石器・縄文・弥生の信仰からルーツを徹底解明！ 神道の始まりは、いつ頃のことなの？ 神道の起源はいつ？旧石器時代まで遡る「死への恐れ」と信仰 神道が古代から続く日本人の信仰であることは、誰もが認めることでしょう。 しかし、古代といってもいろんな時代があります。 日本人の信仰なのだから、日本人が日本列島に住むようになった時、というご意見もあるかと思います。 縄文時代の