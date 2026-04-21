NZドル円94円台を回復、CPI目標上限超えで5月利上げ観測が浮上 NZドルは堅調、対ドルで0.4%高。NZドル円は94円台を回復している。 NZの第1四半期CPIが前期比で伸びが加速。前年比では予想外に+3.1%と横ばいだった、+2.9%に伸びが鈍化することが見込まれていた。 中銀目標範囲（1％-3%）の上限を超えたことでNZ中銀の5月利上げ観測が浮上している。CPI発表前は約20%程度だったが発表後は41%付近まで上昇。7月までの利上げ