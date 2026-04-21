ややドル買い、協議に不透明感イランは交渉拒否NY原油下げ縮小 ややドル買い、NY原油先物が下げ幅をやや縮小している。ドル円は一時158.99円まで上昇した。 イランの代表団が21日にパキスタンに向かう予定だとの報道を受け、協議進展への期待が広がっている。パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信しているという。ただ、イラン側は代表団の派遣を公式には認めていない。ガリバフ国会議長は「脅迫による